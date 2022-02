Autárquicas

“Temos de dotar as empresas de competitividade para enfrentar os desafios pós-covid”

Luís Miguel Quental, candidato da Iniciativa Liberal (IL) à presidência da Câmara Municipal de Ponta Delgada considera a recuperação económica do concelho como o principal desafio e pretende diminuir a carga fiscal, apostar na mobilidade e no turismo e apoiar as empresas e as famílias