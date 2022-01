Técnicos de emergência pré-hospitalar realizam hoje greve e concentração em frente ao INEM

Cultura e Social

premium

O projeto ‘Raizarte’, desenvolvido pela Quadrivium em parceria com a Solidaried’Arte, com crianças de três comunidades de São Miguel, pretende promover a inclusão social através da música e da criação de uma orquestra de cordas, contando com o apoio do programa nacional PARTIS & Art for Change, das fundações Gulbenkian e ‘la Caixa’