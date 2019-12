Técnicos das operações aeroportuárias das Lajes em greve

De acordo com comunicado do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP), em causa está o impasse negocial e a falta de diálogo quanto à proposta de estruturação da respetiva “carreira apresentada pela secretaria da tutela, que desvaloriza e discrimina a carreira e funções em relação aos seus técnicos da ANA e da Região Autónoma da Madeira”.





O SINTAP diz ainda que trata-se de um “protesto e contestação pela degradação das suas condições de trabalho manifestadas desde há muito tempo, pela falta de recursos humanos e materiais agravadas face ao crescente número de tarefas e responsabilidades que resultaram da recente certificação civil do Aeroporto Internacional das Lajes”. Igualmente trata-se de “mau estar geral resultante dum sentimento de discriminação quando se verifica outro tratamento e empenho na criação de novas carreiras na mesma infraestrutura”.