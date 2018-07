Teatro Ribeiragrandense recebe primeira edição do World Dance Competition

O Teatro Ribeiragrandense recebe sábado, dia 21 de julho, a primeira edição do World Dance Competition, competição de danças urbanas que vai colocar no palco da sala de espetáculos sete grupos da ilha de São Miguel.

Vão participar o Move Dance Crew, Gold Diamonds, JuveDance, Venga Girls, Som do Vento, Unojovens e Street Dancers, grupos serão avaliados por um júri que classificará a avaliação de cada um deles, anunciou a autarquia em nota de imprensa.





Esta iniciativa, organizada pelo Move Dance Crew, da Ribeira Grande, pretende dar a conhecer e valorizar o trabalho desenvolvido por dezenas de jovens nesta área que, um pouco por toda a ilha, dedicam-se à dança em grupo.





A primeira edição do World Dance Competition tem início agendado para as 19 horas e os interessados em assistir podem adquirir o ingresso na bilheteira do Teatro Ribeiragrandense. Os bilhetes têm um custo de dois euros por adulto e um euro para crianças até aos 12 anos.