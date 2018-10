As mais lidas

Numa criação e direção artística de Rosa Macedo, o espetáculo conta com a participação de Beatriz Carreiro, Associação de Bombeiros da Ribeira Grande e, Marisa Oliveira e Félix Medeiros, da banda The Code.

O Teatro Ribeiragrandense acolhe, sábado, pelas 21h30, o espetáculo “Rosa do Meu Mar”, das Dançantes.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok