Teatro Ribeiragrandense acolhe ‘+MARe’

A peça surgiu da inspiração de Mário Moniz que, durante alguns meses, decidiu realizar ações e encontros com vários jovens dos 6 aos 13 anos, com o intuito de discutir a temática da preservação do mar. As interpretações estão a cargo de: Ana Vieira, Anita Medeiros, André Menezes Melo, André Machado, Elisa Vieira, Eva Frias, Isabel Pimentel, Miguel Machado, Marla Santos, Margarida Melo, Mário Moniz, Margarida Santos e Maria Vieira.