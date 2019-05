Teatro Micaelense recebe “IV Audição do Dia da Criança”

O Salão Nobre do Teatro Micaelense, é palco na próxima sexta-feira, pelas 18 horas, da “IV Audição do Dia da Criança”

O evento é organizado pelo Conservatório Regional de Ponta Delgada e pela Associação de Juventude Viola da Terra, com a colaboração da Classe de Viola da Terra do Conservatório e alguns convidados, sendo recebido este ano e apoiado, logisticamente, pelo Teatro Micaelense, explica nota de imprensa.





A audição pretende assinalar o Dia da Criança com a presença das crianças e jovens alunos de Viola da Terra e contará com alunos dos 6 aos 16 anos. Terá ainda a participação de cinco alunos de Guitarra Clássica.





O evento insere-se na “Temporada de Violas da Terra 2019” e, ainda, no Azores FRINGE Festival, festival que está a decorrer em todas as ilhas dos Açores.





No próximo dia 18 de junho, decorrerá a apresentação da Escola de Violas da Fajã de Baixo e nos dias 2 e 3 de Julho o evento “Violas do Atlântico IX” com Concertos na Ribeira Quente e no Salão Nobre do Teatro Micaelense.