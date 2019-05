Teatro Micaelense exibe "Voando Sobre um Ninho de Cucos"

Adaptado de um livro de Ken Kesey, "Voando Sobre um Ninho de Cucos" conta a história de Randle Patrick McMurphy (Jack Nicholson), um delinquente que, para escapar a uma pena de trabalhos forçados, finge sofrer de doença mental. Quando chega à instituição psiquiátrica onde é internado, confronta-se com os abusos físicos e psicológicos praticados pela enfermeira-chefe Ratched (Louise Fletcher) e resolve desafiar as autoridades, instigando os doentes a rebelarem-se. “Voando Sobre um Ninho de Cucos”, o segundo filme americano do checo Milos Forman, foi um enorme êxito comercial e conquistou os Óscares de melhor filme, realização, argumento, ator e atriz principal.







O ciclo de cinema 'O Filme da Minha Vida' é uma parceria entre o Teatro Micaelense e o 9500 Cineclube e desde 2014, tem sido lançado o repto a várias personalidades, convidando-as a partilharem com o público o filme que conseguem destacar e que, por uma razão ou por outra, as tenha marcado.







Paulo Simões iniciou a atividade jornalística em 1988, na Rádio Açores. Em 1997, integra os quadros da TSF, tornando-se editor de economia no ano 2000. Desde 2003, desempenha o cargo de diretor editorial do jornal Açoriano Oriental e da Rádio Açores-TSF.