Teatro Micaelense exibe "São Jorge" de Marco Martins

Em “São Jorge”, Nuno Lopes é Jorge, boxeur, desempregado, que corre o risco de perder o seu filho e a sua mulher, quando esta decide regressar ao Brasil. Em desespero, aceita trabalho numa empresa de cobranças difíceis. Ironicamente, Jorge passa a intimidar aqueles que, como ele, se veem a braços com dívidas que não conseguem pagar. Impele-o a fé numa vida melhor para a sua família, mesmo quando se vê empurrado para um caminho de marginalidade. Esta é a terceira longa-metragem de Marco Martins, depois de "Alice" (2005), também protagonizada por Nuno Lopes, e de "Como Desenhar Um Círculo Perfeito" (2009), um filme dramático sobre os anos de intervenção da "troika" em Portugal, cuja ação se desenrola nos bairros da Bela Vista (Setúbal) e Jamaica (Seixal). O ator Nuno Lopes recebeu o Prémio Orizzonti para Melhor Actor no Festival de Veneza pela sua interpretação.

O Teatro Micaelense em parceria com o 9500 Cineclube, exibe na próxima quarta-feira, dia 5 de dezembro, pelas 21h30, o filme “São Jorge” de Marco Martins.

