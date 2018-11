Teatro Micaelense exibe Ramiro de Manuel Mozos

O Teatro Micaelense exibe, quinta-feira, dia 15 de novembro, pelas 21h30, o filme “Ramiro”, de Manuel Mozos. A sessão integra o ciclo Noites de Cineclube, uma parceria do Teatro Micaelense com o 9500 Cineclube, e está também inserida na programação do encontro literário Arquipélago de Escritores.