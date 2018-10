Teatro Micaelense exibe “Os Verdes Anos”, de Paulo Rocha

O Teatro Micaelense exibe, na próxima quarta-feira, dia 31 de outubro, “Os Verdes Anos”, de Paulo Rocha. O filme é a escolha de Carlos Riley, em mais uma sessão do ciclo 'O Filme da Minha Vida'.

O filme conta a história de Júlio (Rui Gomes), um jovem provinciano de 19 anos, chega a Lisboa para tentar a sorte como ajudante de sapateiro. Um dia conhece Ilda (Isabel Ruth), uma jovem e alegre empregada doméstica que, como ele, vive na esperança de um futuro melhor. A amizade entre ambos depressa se transforma num amor desmedido que, irremediavelmente, os conduzirá à tragédia, explica nota de imprensa.



Com música original de Carlos Paredes e produção de António da Cunha Telles, "Os Verdes Anos" é a estreia na realização de Paulo Rocha (1935-2012). Esta obra, estreada em 1963, marcou o início do Cinema Novo português e veio a tornar-se uma referência cinematográfica para as novas gerações.

O ciclo de cinema 'O Filme da Minha Vida' é uma parceria entre o Teatro Micaelense e o 9500 Cineclube. Desde 2014, tem sido lançado o repto a várias personalidades, convidando-as a partilharem com o público o filme que conseguem destacar e que, por uma razão ou por outra, as tenha marcado.