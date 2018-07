Teatro Micaelense desvenda destaques da programação de Setembro a Dezembro 2018

A 14 de setembro, a Sinfonietta de Ponta Delgada e o violinista André Pereira, sob a batuta de Jean-Sebastien Béreau, interpretam o concerto para violino e orquestra n. 5, em lá maior, de Mozart e a majestosa Sinfonia n. 1, em dó menor, op. 68, de Johannes Brahms, adianta nota de imprensa.



A 6 de outubro, a jovem trompetista e cantora Andrea Motis, comparada tanto a Billlie Holiday como a Norah Jones, apresenta o álbum “Emotional Dance”, num concerto que conta com o patrocínio do Grupo Eda.



A 13 de outubro, The Black Mamba, a banda de Pedro Tatanka e Miguel Casais, traz ao Teatro Micaelense a sua energética e entusiasmante fusão dos universos dos blues, soul e funk. O concerto conta com o patrocínio do Grupo Marques.



A 20 de outubro, o Ballet Teatro Paz apresenta “A Luz e a Escuridão de Antero”, um bailado de Milagres Paz, inspirado na obra do poeta Antero de Quental.



A 3 de novembro, a cantora sueca Anna Von Hausswolff presenteia o público micaelense com as suas canções longas e profundas, apoiadas nas texturas solenes do órgão. Escutá-la ao vivo é uma das mais arrebatadoras experiências que a música contemporânea pode proporcionar. O concerto integra a programação Misty Fest 2018.



A 15 de dezembro, os Gandini Juggling, na vanguarda do circo contemporâneo, há mais de 20 anos, trazem a galardoada sensação “Smashed”, uma fascinante mistura entre circo e teatro, inspirada no trabalho de Pina Bausch.