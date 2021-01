Teatro Micaelense cria vale solidário para ajudar União Audiovisual

Em comunicado, o Teatro Micaelense explicou que o vale "Noites de Videoclube", com um custo de cinco euros, “pode ser trocado por um bilhete para uma das sessões cinematográficas que forem exibidas assim que o Teatro Micaelense puder reabrir, e até ao final do ano de 2021”.



Os vales, criados pelo teatro “sabendo das dificuldades por que passam os profissionais do setor cultural, nos Açores”, podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Micaelense, de terça a sexta-feira, entre as 14h00 e as 19h00, ou através do 'site' https://teatromicaelense.bol.pt.