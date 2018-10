Teatro Micaelense acolhe noite de stand-up comedy

A primeira edição de Palcomédia conta com a participação de Helfimed, Tiago Rosa e o Môce dum Cabréste.

O Teatro Micaelense acolhe sábado, dia 27 de outubro, pelas 21h30, a primeira edição de Palcomédia, com Helfimed, Tiago Rosa e Môce dum Cabréste.

De acordo com nota de imprensa, o Palcomédia pretende ser um festival de comédia que, na sua primeira edição, vai apostar no formato de stand-up comedy.

Cada um dos três comediantes que vão estar em palco farão um bit de 30 a 40 minutos.

No que diz respeito aos comediantes, Hélder Medeiros (Helfimed) é conhecido por fazer vídeos para o YouTube, dos quais se destacam os vídeos da série “E se fosse feito nos Açores?”.

Já faz espetáculos de comédia há cerca de 20 anos, tendo-se dedicado nos últimos anos ao stand-up.

Tiago Rosa é membro do grupo de comédia Tunalhos e um dos responsáveis pelo Podcast 2.1. Já faz comédia de sketch há cerca de 20 anos e no Palcomédia vai estrear-se no stand-up.

Dário Guerreiro é algarvio, é conhecido nas redes sociais por Môce dum Cabréste. É um dos YouTubers mais conhecidos de Portugal, tendo cerca de 180 mil subscritores no YouTube.

Dedica-se em exclusivo à comédia e ao stand-up e tem atuado nos mais variados contextos: espetáculos a solo, festivais de humor, eventos corporativos.

Já atuou com humoristas como por exemplo Fernando Rocha, Nilton ou Herman José