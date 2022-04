Teatro Meridional cria espetáculo inspirado nos Açores

De acordo com uma nota de imprensa do Teatro Micaelense, vai ser criado um espetáculo, denominado “Ilhas”, “inspirado no arquipélago dos Açores, como um todo, tendo a ilha de São Miguel como ponto referencial particular”.

Pretende-se “refletir sobre a identidade cultural, múltipla e em construção, numa relação dialógica entre partes, reconhecendo a unidade do território na sua diversidade”, lê-se na nota.

Uma residência artística arrancou hoje e termina segunda-feira, no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas dos Açores, estendendo-se de segunda a quinta-feira a Angra do Heroísmo, na iha Terceira.

Este é um “primeiro momento de investigação da equipa criativa, para alicerçar as bases artísticas do espetáculo, fomentando o conhecimento de todo o arquipélago”, indica o teatro.

Está prevista uma segunda residência artística em outubro, no grupo central do arquipélago, já com “todos os envolvidos no ato da criação, promovendo o contato direto com a comunidade local”.

O espetáculo integra o Projeto Províncias, que o Teatro Meridional desenvolve desde 2003 e cuja base de referência “parte do estudo e da residência artística dos criadores em diferentes regiões portuguesas, dando a conhecer e valorizando especificidades e manifestações variadas, promovendo as suas diferenças ao mesmo tempo que fomenta proximidades”.

O Teatro Meridional, financiado pela Direção-Geral das Artes do Governo e apoiado pela Câmara Municipal de Lisboa, vê o projeto ser financiado pelos apoios às atividades culturais do Governo dos Açores, através da Direção de Cultura, e conta com o apoio do Arquipélago, da Câmara Municipal de Ponta Delgada, da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e da WAYZOR.