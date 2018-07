Teatro Faialense recebe esta quarta feira 'Marés em 9 Cantos'

As mais lidas

Inserido nas comemorações dos 185 anos de Elevação de Vila a Cidade da Horta, 'Marés em 9 Cantos' tem a direção musical a cargo de Filipe Fonseca e narração e encenação do professor Victor Rui Dores. O espetáculo 'Marés em 9 Cantos' será uma viagem musical e poética por cada uma das nove ilhas dos Açores. O concerto é gratuito e aberto à população. Este projeto será exibido novamente na Semana do Mar a toda a população, refere nota de imprensa.

O Teatro Faialense recebe, esta quarta feira, pelas 21h45, a estreia do espetáculo 'Marés em 9 Cantos'.

