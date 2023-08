Taxa de inflação homóloga volta a baixar em julho

A taxa de inflação homóloga nos Açores situou-se nos 3,77% em julho, ficando 0,59 pontos percentuais abaixo da taxa divulgada no mês anterior, de acordo com dados ontem divulgados pelo Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA).



Refira-se que na Região desde o mês de abril que a taxa de inflação homóloga tem vindo a registar reduções face ao mês anterior. No mês de abril, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC), situava-se nos 6,7%.

Já na globalidade do país a taxa de inflação homóloga recuou para 3,1% em julho, ficando 0,3 pontos percentuais abaixo do registado em junho.

Por sua vez, a taxa de variação média dos últimos doze meses, terminados em julho, do IPC desceu para 6,36%.

Para esta descida contribuíram com as maiores variações médias positivas as classes “Restaurantes e hotéis” (15,42%), “Produtos alimentares e bebidas alcoólicas” (15,43%), “Acessórios, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação” (6,43%) e “Transportes” (4,28%). Em sentido contrário, a única classe que apresentou variação média negativa foi a do “Vestuário e calçado” com -0,80%.

A taxa de variação média dos últimos doze meses nacional foi de 7,26%.

Em julho, a taxa mensal do IPC foi de -0,26%, diminuindo 0,93 pontos percentuais em relação ao mês de anterior.



A classe “Restaurantes e hotéis” com 1,97% foi a que mais se realçou no sentido da alta, enquanto no sentido da baixa foi a classe “Vestuário e calçado” com -8,53%. A taxa mensal a nível nacional foi de -0,36%.