Taxa de desemprego nos Açores situou-se em 8,7%

Este valor é superior em 0,5 pontos percentuais (p.p.) quer ao do trimestre anterior quer ao do homólogo, interrompendo as diminuições homólogas observadas há 16 trimestres consecutivos.



Neste trimestre, a população desempregada nos Açores, estima-se em 10.804 indivíduos, mais 769 desempregados que no trimestre homólogo e 782 na comparação com o trimestre anterior.



A nível nacional, a taxa de desemprego no 3º trimestre de 2018 é de 6,7%, a mesma do trimestre anterior e uma diminuição de 1,8 p.p relativamente ao trimestre homólogo.



No terceiro trimestre de 2018, a taxa de desemprego foi superior à média nacional em quatro regiões do país: Madeira (8,9%), Açores (8,7%), Norte (7,2%) e Área Metropolitana de Lisboa (7,1%).



Abaixo da média nacional, situaram-se as taxas de desemprego do Alentejo (6,6%), do Centro (5,4%) e do Algarve (5,0%).