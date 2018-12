TAUA celebra 25º aniversário com concertos na Ribeira Grande

Esta quinta-feira e numa Noite de Serenatas, a TAUA atuam na igreja Nossa Senhora da Conceição (Ribeira Grande) pelas 21 horas.

A presença da TAISCTE (Tuna Académica do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa) e da Luso-Can Tuna (única tuna existente na América do Norte) fazem-se destacar nestas festividades, por integrarem a família da tuna anfitriã, refere nota de imprensa.



O concerto desta noite, será abrilhantado pelos grupos musicais da Universidade dos Açores, nos quais se incluem os Tunídeos, a Tuna com Elas, a Enf’In Tuna e o Grupo de Fados da Universidade dos Açores, bem como pelas tunas convidadas.

Amanhã, sexta-feira, a TAUA sobe ao palco do Teatro Ribeiragrandense, pelas 20h30, para um concerto de cariz solidário. Na ocasião será lançado o segundo registo discográfico da tuna mais antiga do polo de Ponta Delgada da Universidade dos Açores, intitulado “Mérito”, explica nota de imprensa.

O concerto de amanhã levará ao palco do Teatro Ribeiragrandense, Luís Alberto Bettencourt, Myrica Faya e ainda uma orquestra composta por alunos e ex-alunos do Conservatório Regional de Ponta Delgada, bem como as atuações da TAISCTE e da Luso-Can Tuna.

Refira-se que parte da bilheteira reverterá a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande.

A TAUA projeta-se pela sua presença no meio universitário, transmitindo não só a música, mas principalmente a forma de viver o espírito académico, que sempre a caracterizou. “Honra com humildade o traje que enverga e dignifica o nome da Universidade dos Açores aqui e além Atlântico”, finaliza a nota.