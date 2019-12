TAS vai julgar o 'caso Emiliano Sala' que opõe Cardiff e Nantes

O início das audiências deste processo está agendado para a primavera de 2020 e, segundo um comunicado divulgado pelo tribunal que tem sede em Lausana, na Suíça, a decisão final não vai ser conhecida antes de junho do próximo ano.

No documento, o TAS confirmou que o Cardiff City, do País de Gales, recorreu da decisão tomada no final de setembro pela FIFA, que o condenou a pagar seis milhões de euros aos franceses do Nantes pela transferência do avançado sul-americano.

Após a morte do avançado argentino, em 21 de janeiro de 2019, o Cardiff suspendeu o pagamento de uma primeira prestação de seis milhões de euros, de um valor total da transferência de 17,3, que tinha sido acordado antes do acidente.

O Nantes recorreu para a FIFA, que recomendou que os dois clubes chegassem a um acordo, algo que não se verificou e motivou a decisão anunciada em setembro pelo organismo regulador do futebol mundial.

Emiliano Sala morreu aos 28 anos, num acidente de avião, que desapareceu dos radares na noite de 21 de janeiro, sobre o Canal da Mancha, pouco tempo depois de se ter transferido do clube francês para o Cardiff.

O corpo do avançado argentino foi encontrado nos destroços do avião e recuperado em 07 de fevereiro, mais de duas semanas após o desaparecimento da aeronave, perto na ilha de Guernsey.