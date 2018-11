TAP transporta 1,4 milhões de passageiros em outubro

A TAP transportou em outubro 1,4 milhões de passageiros, mais 6% que no mesmo mês de 2017, foi anunciado pela empresa, que salientou o crescimento de 13% nos voos para os Açores e Madeira.

Segundo um comunicado da TAP, foram as rotas dos Açores e da Madeira, da Europa e África que mais cresceram em outubro, mês em que foram transportados mais 80 mil passageiros que em outubro do ano passado.

No mês em análise as rotas europeias cresceram 6%, os voos para os Açores e Madeira aumentaram o número de passageiros em 13%, as ligações a África cresceram 10%.

"Apesar de o mês de outubro ser tradicionalmente de menor procura, a taxa de ocupação dos lugares oferecidos manteve-se acima dos 80%", informou a companhia aérea.

Em outubro, a TAP transportou 7.175 toneladas de carga e correio, o que representou um crescimento de 1% relativamente ao mesmo período do ano anterior.

A empresa destacou o desempenho do Brasil, com um crescimento de 21%, Espanha (22%) e Reino Unido (71%).

Nos primeiros nove meses de 2018, a TAP transportou mais de 12 milhões de passageiros, o que corresponde a uma subida de 13,6% em comparação com igual período do ano anterior.