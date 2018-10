TAP reforça aposta na promoção dos produtos portugueses

A TAP apresentou as novidades que vai oferecer aos seus passageiros, já a partir de 28 de outubro. Tratam-se das novas refeições de bordo, a pensar nos passageiros que viajam em classe económica, nos voos do médio curso da companhia.

A TAP continua a transportar a imagem de Portugal nos seus aviões e, agora acrescenta mais sabores portugueses. De acordo com comunicado, são mais de 30 combinações diferentes de refeições que resultam em ementas completas, variadas, frescas e mais portuguesas, reforçando a missão de promover o país no mundo.





Por mês, nos voos do médio curso, estarão a bordo mais de 315 mil delícias da pastelaria típica de Portugal, mais de 195 mil maçãs de origem nacional e cerca de meio milhão de queijos portugueses.





Na classe económica dos voos do médio curso, a TAP quis elevar a experiência proporcionada aos seus passageiros, trabalhando com especialistas em nutrição e estruturando novos menus adaptados à hora e duração do voo, com refeições mais completas e saborosas.





Acrescenta o comunicado que em voos de média duração, como por exemplo Madeira, Açores, Norte de África ou Espanha, os passageiros vão poder provar ao pequeno almoço combinações de fruta e vegetais, frutos secos, bolachas de cereais, queijos portugueses, grissinos com diferentes pastas, ou sandes e pastelaria portuguesa. E, à tarde, wraps variados acompanhados de queijos.





Nos voos de maior duração, por toda a Europa, como Londres, Milão, Viena ou Amsterdão, o pequeno almoço vai contar com uma variedades de sandes, de pão de malte ou multicereais, com queijos variados, fiambre de aves, entre outros, acompanhadas de uma deliciosa pastelaria tradicional. À tarde, serão servidos seis diferentes tipos de wraps, de frango ou atum, feitos com massa de tomate ou de espinafres, com recheio de cogumelos, ovo, beringela ou queijo.