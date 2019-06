Tanak tenta defender a liderança no dia mais longo da prova

O piloto estónio Ott Tanak (Toyota Yaris) tenta defender este sábado os 17,3 segundos de vantagem com que parte para o segundo dia do Rali de Portugal, sétima prova do Campeonato do Mundo.

Este sábado os pilotos enfrentam 160,7 quilómetros cronometrados, mais de metade do total do rali, com dupla passagem pelos troços de Vieira do Minho (20,53 km), Cabeceiras de Basto (22,22 km) e Amarante (37,60 km), o mais longo de toda a corrida.

O cenário perfeito para o francês Sébastien Ogier (Citroën C3) dar início ao ataque à liderança, ele que parte da quinta posição, a 25,8 segundos.

Já o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) é o quarto, a 24,2 segundos de Tanak, que tem a guarda de honra dos companheiros de equipa, o finlandês Jari-Matti Latvala (a 17,3 segundos) e o irlandês Kris Meeke (a 22,8).

O finlandês Teemu Suninen (Ford Fiesta), no sexto lugar, a 1.15,7 minutos, parece estar já fora destas contas, mas o Rali de Portugal tem sido pródigo em surpresas nos últimos anos.

O pó e o calor poderão fazer estragos e ajudar a baralhar as contas.

O Rali de Portugal é a sétima prova do Campeonato do Mundo e termina domingo, em Fafe, com a ‘power stage' de 11,18 quilómetros.