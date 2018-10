Talibãs atacam postos militares, 18 soldados mortos e 10 sequestrados

As mais lidas

Apesar do ataque, assegurou, o exército mantém o controlo dos postos atacados.

O ataque, no distrito de Poshrod, começou pouco depois das 00:00, segundo o chefe do conselho daquela província, Farid Bakhtawar, que confirmou o balanço de vítimas.

Pelo menos 18 soldados afegãos foram mortos e 10 sequestrados num ataque lançado hoje pelos talibãs a postos militares na província de Farah, oeste do Afeganistão, anunciaram responsáveis.

