TAAG volta a ligar Angola e Cabo Verde a partir deste mês, ao fim de três anos

A companhia aérea angolana TAAG vai retomar, três anos depois, as ligações aéreas entre Angola e Cabo Verde, com o primeiro voo a ser marcado para 26 deste mês, via São Tomé e Príncipe.

A informação consta num comunicado divulgado pela delegação da TAAG em São Tomé e Príncipe, a que a agência Lusa teve hoje acesso.

Porém, contactados pela Lusa em Luanda, os serviços de reserva da companhia aérea na capital angolana indicaram que nem as datas dos voos nem as respetivas tarifas estão disponíveis na rede informática da TAAG, tendo fonte garantido que, assim que houver novidades, a transportadora dará conta publicamente dessa informação.

No comunicado da delegação da TAAG, em São Tomé, é referido que, entre 26 deste mês e 26 do próximo mês outubro, no quadro do reajustamento do novo Programa de Verão da companhia, o voo terá duas ligações semanais para a ilha do Sal - sai de Luanda à sexta-feira e ao domingo e regressa ao sábados e segunda-feira, respetivamente.

À sexta-feira e ao domingo, e tendo em conta as horas locais, o voo da TAAG parte de Luanda às 21h50 e chega a São Tomé às 23h50, deixando a capital são-tomense às 00h40, com destino ao Sal, onde aterrará às 05:55.

Em sentido inverso, e sempre em horas locais, ao sábado e à segunda-feira, o aparelho sai do Sal às 07h25 locais, chegando a São Tomé às 12h30, de onde parte para Luanda às 13h30, para aterrar na capital angolana às 15h20.

Os voos diretos entre Angola e Cabo Verde foram suspensos em 2016 devido à falta de rendibilidade do destino.

Inicialmente - disse à agência Lusa o ministro angolano dos Transportes, Ricardo de Abreu -, a ilha do Sal serviria de escala nos voos da TAAG para Havana (Cuba), mas acabou por se optar pela ligação via São Tomé.

Em novembro de 2018, os ministros dos Transportes de Angola e de Cabo Verde assinaram, na cidade da Praia, um memorando de entendimento, nos domínios dos transportes aéreos e marítimos, para "definir e consolidar a cooperação nestes setores estratégicos para os dois países", prevendo a retoma das ligações aéreas entre os dois países, provavelmente através de um sistema de "code-share" com a TACV Internacional.

A 28 de março último, em declarações à Lusa, os operadores turísticos cabo-verdianos mostraram-se "confiantes no impacto" do retomar da ligação aérea entre Angola e Cabo Verde, considerando que constituirá "o primeiro passo" para a dinamização do turismo entre os dois países.

Na ocasião, o presidente da Associação de Agências de Viagens e Turismo de Cabo Verde (AAVTCV), Mário Sanches, salientou que uma das pretensões da instituição é promover o turismo entre cidadãos de países africanos.