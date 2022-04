Synlab promete testar hoje todos os passageiros, com e sem marcação, no Aeroporto de Lisboa

"Pretendemos testar hoje todos os passageiros, com e sem marcação, que aguardam no aeroporto de Lisboa, para não ficar ninguém impedido de viajar", afirmou fonte oficial da empresa em resposta, por escrito, a questões colocadas pela Lusa, após a transmissão de imagens televisivas que mostravam enormes filas de pessoas à espera para fazerem o teste à covid-19 no Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa.

Segundo a mesma fonte, o “centro de testagem do Aeroporto de Lisboa atendeu hoje e até agora 1.800 pessoas, o máximo desde que abriu, e hoje já deveria estar encerrado, mas mantinha-se em funcionamento às 23:00.

"Hoje atendemos até esta hora mais de 1.800 pessoas, o máximo atingido e superior aos 1.600 de dia 25 de dezembro", afirmou a fonte da Synlab.

"Tem sido um dia muito difícil no Centro de testagem do Aeroporto, dado o enorme afluxo de pessoas”, acrescentou.

As filas de espera devem-se, segundo a Synlab, ao facto de o centro de testagem do aeroporto ser o único local aberto no primeiro dia do ano para se efetuarem testes à covid-19.

“Este é, como é do vosso conhecimento, o único local aberto hoje para testagem covid em Lisboa e apesar do serviço estar aberto em exclusivo a passageiros, regista-se também uma necessidade acrescida de testagem para os passageiros dos numerosos voos de regresso após as férias de Natal e fim de ano”, conclui a fonte.

Contactada por diversas vezes fonte oficial da ANA, não foi possível obter resposta desta entidade até agora.

A covid-19 provocou 5.428.240 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.976 pessoas e foram contabilizados 1.412.936 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.