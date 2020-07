Suspender reutilização de manuais escolares foi má medida, acusa associação Zero

A medida, da Assembleia da República e no âmbito do orçamento suplementar para 2020, implica também a emissão de mais 1.500 toneladas de dióxido de carbono (CO2) e um gasto acrescido de 130 milhões de litros de água, segundo as contas da Zero.

A decisão “demonstra como a sustentabilidade ainda não encontrou na agenda política”, diz a Zero em comunicado.

“A Zero considera que esta tomada de decisão demonstra que os partidos políticos (e vários outros ´stakeholders´ envolvidos no debate), quando confrontados com um problema, têm uma clara tendência para não ponderar os aspetos da sustentabilidade e avançarem com decisões com total desconsideração pelos impactos que terão em termos ambientais”, acrescenta.

A organização lamenta que não se tenham debatido alternativas, como manter a entrega de manuais para reutilização pelo menos nos anos de mudança de ciclo e no 12.º ano, ou deixar a decisão ao critério das escolas, ou mesmo manter a entrega dos manuais para reutilização por todos os alunos que possam ter acesso a recursos digitais.

Na semana passada o ministro da Educação informou que o Governo iria suspender a devolução de manuais escolares, de acordo com a Assembleia da República, que aprovou uma proposta (do CDS-PP) nesse sentido, no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças

“Orçamentalmente e financeiramente, toda esta operação vai implicar agora uma dotação de cerca de 150 milhões de euros que não estavam previstos, nem ficaram previstos, no Orçamento Suplementar”, disse na altura Tiago Brandão Rodrigues.

A Zero diz acreditar que a decisão ainda possa ser corrigida.