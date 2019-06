Suspeito de abuso sexual de criança detido pela PJ

No jornal que está hoje nas bancas, pode ler a entrevista do presidente da Câmara Municipal da Horta que faz críticas ao transporte aéreo, e notícias a dar conta da preocupação das associações ambientalistas em relação à pressão turística, bem como da proposta do PPM para acabar com taxas moderadoras na Saúde e da Povoação que tem pela primeira vez três bandeiras azuis em zonas balneares.

O Desporto dá destaque fotográfico à regata AZAB e à cedência de três atletas do Santa Clara ao Benfica de Castelo Branco.