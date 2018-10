As mais lidas

A dupla vitória do União Sportiva é o tema de destaque do Desporto.

Nesta edição, é possível ainda ler uma entrevista ao comodoro Valentim Rodrigues que terminou a sua missão como Comandante da Zona Marítima dos Açores, e um trabalho sobe a anteproposta do Plano Anual Regional e os investimentos do governo regional previstos para 2019.

Este é o assunto de destaque da edição de domingo do Açoriano Oriental

