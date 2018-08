Susana Veiga e Rúben Linhares em destaque nos Europeus de natação paralímpicos

Em comunicado, o Comité Paralímpico de Portugal indicou que Susana Veiga terminou com um tempo de 1.05,50 minutos, a pouco mais de um segundo da medalha de bronze, enquanto Rúben Linhares completou a distância em 5.07,29.

No segundo dia da competição a decorrer na capital irlandesa, outros quatro atletas alcançaram finais: Gino Caetano foi quinto classificado nos 100 metros livres, com o tempo de 59,03 segundos, e David Grachat foi sétimo, com a marca de 59,73, enquanto Ricardo Soares foi quinto na final dos 400 livres, com 5.15,23 minutos.

Ivo Rocha, por seu turno, completou a final dos 200 metros estilos no sexto lugar, com a marca de 3.24,51.

Os Campeonatos Europeus Paralímpicos de natação terminam em 19 de agosto.