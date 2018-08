Susana Aleixo Lopes inaugura exposição "No One Can Tell" em Ponta Delgada

As mais lidas

Os músicos, que se conheceram quando Elliot Sheedy vivia em São Miguel, convidam o público a experienciar “a expulsão do planeamento da era da homogeneidade digital da coleção de dados”.

A inauguração da exposição é acompanhada pela atuação de Elliot Sheedy e Luís Senra, que apresentam o espetáculo “Last Show in Paradise”, às 23:30.

A artista conta com várias participações em exposições coletivas a nível nacional e internacional, bem como várias exposições individuais, mas esta é a primeira vez que expõe a título individual em Ponta Delgada.

A mostra explora as memórias da artista, que descreve a obra como um “processo cíclico de uma realidade que aos poucos se distorce com ou sem opção perante uma mente inquieta”.

“No One Can Tell”, diz nota à imprensa da galeria, é a primeira exposição individual da artista micaelense Susana Aleixo Lopes em Ponta Delgada e fica aberta ao público até dia 22 de setembro.

A artista plástica açoriana Susana Aleixo Lopes inaugura, amanhã (sábado) em Ponta Delgada “No One Can Tell”, a sua primeira exposição individual na cidade, num evento na galeria Arco 8, onde participam também Elliot Sheedy e Luís Senra.

