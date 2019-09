Surfistas Frederico Morais e Afonso Antunes seguem em frente nos Açores

Os surfistas portugueses Frederico Morais e Afonso Antunes garantiram esta quinta-feira a qualificação para a terceira ronda do Azores Airlines Pro, campeonato do circuito de qualificação, que decorre na ilha de São Miguel.

Na praia de Santa Barbara, na Ribeira Grande, 'Kikas', o surfista luso com melhor 'ranking' mundial, venceu a sexta bateria da ronda 2 com uma pontuação total de 12,23 pontos, superando os brasileiros Wiggolly Dantas (11,07) e Matheus Navarro (10,50), e o japonês Hiroto Arai (9,83).

Afonso Antunes - uma das grandes promessas portuguesas - foi segundo no 'heat' 12, com 10,53 pontos, apenas superado pelo australiano Matt Banting (10,90) e deixando pelo caminho o francês Marco Mignot (9,93) e o brasileiro Samuel Igo de Souza (8,23).

Já o jovem açoriano Jácome Correia não teve a mesma sorte, tendo ficado na terceira posição da bateria 7 (7,50 pontos), atrás do francês Timothee Bisso (11,44) e do espanhol Ruben Vitória (8,34), superando apenas o norte-americano Colt Ward (6,23).

Por seu turno, Vasco Ribeiro, ex-campeão mundial júnior, que vai disputar a bateria 23, não chegou a entrar hoje na água, uma vez que a prova foi interrompida no final do 'heat' 20 devido às fracas condições do mar.

Na ronda 3, Frederico Morais vai defrontar Jake Marshall (Estados Unidos), Ruben Vitória (Espanha) e Jack Robinson (Austrália) no 'heat' 3, enquanto Afonso Antunes vai enfrentar Carlos Muñoz (Costa Rica), Maxime Huscenot (França) e Alonso Correa (Perú) na quinta bateria.

A próxima chamada do Azores Airlines Pro (6.000 pontos) está marcada para as 07:45 locais (08:45 em Lisboa) de sexta-feira.