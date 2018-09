Surf adaptado no lançamento de campanha institucional para eleições de 2019

A campanha institucional para as eleições europeias de 2019 vai ser lançada no sábado na praia de Carcavelos, concelho de Cascais, durante uma ação de surf adaptado que pretende chamar também a atenção para as questões da deficiência.

O evento, organizado pelo Gabinete do Parlamento Europeu e a Representação da Comissão Europeia em Portugal, em colaboração com a SURFaddict - Associação Portuguesa de Surf Adaptado, pretende divulgar as eleições europeias junto do público em geral ainda durante o verão.

Outro dos objetivos da iniciativa é chamar a atenção para as decisões da União Europeia (UE) relativamente às pessoas com deficiência, tema que importa colocar na agenda, segundo os organizadores.

Durante a ação, será lançado o ‘site’ www.thistimeimvoting.eu/pt, através do qual os cidadãos se poderão inscrever e participar numa rede de multiplicadores de informação sobre as eleições europeias.

De acordo com a organização, “o objetivo da campanha institucional das Eleições Europeias, que se realizam a 26 de maio de 2019 em Portugal, é combater a abstenção e sensibilizar o público para a importância deste escrutínio e para o impacto da UE nas suas vidas”.

Na ocasião será distribuída informação sobre as eleições europeias e sobre as decisões da UE na área da deficiência, enquanto a Associação Portuguesa de Surf Adaptado “fabricará sorrisos, colocando surfistas especiais no mar”.

A Associação Portuguesa de Surf Adaptado, criada em 2012, já levou 1.800 pessoas com algum tipo de deficiência a surfar, promovendo assim o surf para todos.

Para o evento, a organização refere que foram convidados os secretários de Estado da Inclusão, da Juventude e Desporto e dos Assuntos Europeus.