Com esta medida o Governo Regional pretende prosseguir com o reconhecimento e incentivo à formação de enfermeiros especialistas para que que contribuam cada vez mais para a prestação de cuidados de saúde de enfermagem especializados com um grau de diferenciação que permita uma melhoria contínua na saúde dos açorianos. diz nota do Executivo.

Este suplemento, que terá efeitos a 01 de Janeiro de 2018, irá abranger 167 enfermeiros em funções nos hospitais e 121 enfermeiros nas unidades de saúde de ilha.