Superbigou vence na chegada a Falmouth

De acordo com a organização, o skipper britânico Will Claxton, a comandar o seu barco de mais de 60 pés, demorou 4 dias, 11 horas, 35 minutos e 25 segundos na travessia pelo Atlântico e com o resultado da primeira perna, o velejador obteve a melhor marca de sempre da AZAB, com o registo de 9 dias, 9 horas, 8 minutos e 25 segundos.

Destaque para a embarcação Graciosa, comandada pelo skipper Pierre Garoche e pelo açoriano José Medeiros, que foi a 10.ª embarcação na linha de chegada em Falmouth, mas a primeira da Classe 3. Para o açoriano foi o culminar de um sonho.

A próxima edição da regata AZAB está agendada para o ano de 2027.