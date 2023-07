Sumar celebra vitória progressista contra bloco da direita

Numa declaração na sede do Sumar, em Madrid, a também vice-presidente do Governo liderado pelo PSOE disse que os progressistas vão manter-se empenhados em trabalhar por uma Espanha melhor para “continuar a conquistar direitos”.

“É disso que se trata a coisa pública: mais saúde, mais educação, mais vida”, afirmou Díaz, interrompida várias vezes por gritos de “presidente, presidente”, segundo a agência espanhola EFE.

O Somar, que integra partidos de extrema-esquerda que faziam parte do Unidas Podemos, elegeu 31 deputados, de acordo com os resultados provisórios das eleições antecipadas, enquanto os socialistas do PSOE conseguiram 122.

O bloco formado pelos conservadores do PP e pelo partido de extrema-direita VOX não conseguiu a maioria absoluta de 176 deputados que foi antecipada por sondagens.

O PP ganhou as eleições e elegeu 136 deputados, mas o VOX perdeu 19 lugares e ficou-se pelos 33, pelo que os dois partidos totalizam 169 parlamentares.

“A democracia ganhou hoje e sai mais forte”, disse Yolanda Díaz aos apoiantes do Somar, que integra partidos da extrema-esquerda.

A líder do Somar afirmou que as pessoas “estavam muito preocupadas” com a possibilidade de a extrema-direita chegar ao poder.

“Hoje, acredito que as pessoas vão dormir mais tranquilas”, disse.

“A partir de amanhã [segunda-feira], vou começar a falar com todas as forças progressistas do nosso país para garantir o governo em Espanha”, acrescentou.