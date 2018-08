“Sucesso da European Juggling Convention evidencia aposta ganha”

“O sucesso da European Juggling Convention fala por si. Ao longo de uma semana tivemos mais de um milhar de malabaristas de todo o mundo na Ribeira Grande que proporcionaram momentos de qualidade artística indiscutível. Foi uma aposta ganha”, referiu Nélia Branco, que marcou presença na gala de encerramento, em representação do presidente da Câmara da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio.





Citada em nota de imprensa, Nélia Branco destacou, igualmente o “impacto positivo que o evento teve na economia local, seja do ponto de vista do alojamento ou do pequeno comércio. Todos saíram beneficiados com a presença de um alargado número de malabaristas, muitos deles acompanhados por familiares.”





“São eventos diferenciadores e com esta dimensão que ajudam a colocar a Ribeira Grande no mapa, que geram importantes fluxos turísticos e dinâmicas que têm contribuído para o crescimento da economia local”, lembrou Nélia Branco.





Organizado pela associação 9 Circos, a European Juggling Convention contou com o apoio da Câmara da Ribeira Grande e o desenrolou-se nos terrenos de Santana, junto à Associação Agrícola de São Miguel, local onde decorreram dezenas de iniciativas ao longo dos sete dias de programa.