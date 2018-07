Sub-20 voltam a perder 3-0 no Europeu de voleibol

As mais lidas

A Alemanha lidera com cinco pontos, seguida da República Checa com quatro, enquanto Finlândia, Holanda e Bielorrússia, somam três, sendo Portugal o único conjunto sem pontos.

Nos outros jogos do agrupamento, a Alemanha venceu a República Checa por 3-2, enquanto a Holanda bateu a Finlândia por 3-0.

No sábado, Portugal tinha sido dominado pela Alemanha pelos mesmos 3-0, cedendo por 25-7, 25-19 e 25-21, num duelo que demorou 59 minutos.

Na cidade holandesa de Ede, os lusos perderam o segundo encontro no grupo 1 pelos parciais de 25-19, 25-20 e 25-20, em 1:12 horas.

A seleção portuguesa de sub-20 averbou este domingo a segunda derrota em outros tantos desafios no campeonato da Europa de voleibol da categoria, novamente por 3-0, desta vez frente à Bielorrússia.

