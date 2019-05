O DJ e produtor, Steve Aoki, é a última confirmação do Monte Verde Festival 2019. O cartaz da 8ª edição do festival conta ao todo com 37 projetos musicais e fica assim fechado com a confirmação de um dos maiores nomes da música eletrónica mundial

Nomeado por duas vezes para os Grammy Awards, presença habitual no top 10 dos melhores DJ’s mundiais e detentor de uma base de milhões fãs a nível mundial, Steve Aoki é a última grande confirmação para o Monte Verde Festival 2019, adianta comunicado da organização.





Com milhões de streams das suas músicas nas mais diversas plataformas digitais, Steve Aoki é um dos DJ’s e entertainers mais requisitados no mundo. Em palco marca a diferença com um espetáculo onde a interação com o público é um dos focos principais e onde a diversidade de géneros musicais eletrónicos está sempre bem patente.





Fundador da editora Dim Mak Records e responsável pelo aparecimento de vários artistas como Bloc Party, The Bloody Beetroots e The Chainsmokers, Steve Aoki é um verdadeiro visionário dentro do show business.





Com a série de álbuns “Neon Future”, revolucionou a música eletrónica criando todo um conceito inovador e futurista para a sua coletânea de álbuns e para os seus espetáculos ao vivo.





Na sua carreira conta com passagens pelos melhores festivais e discotecas do mundo e com inúmeros hits que o fizeram levar ao topo dos tops mundiais.





Em agosto, Steve Aoki estreia-se nos Açores no Monte Verde Festival 2019 com o estatuto de grande cabeça de cartaz do festival e promete atrair milhares de fãs à praia do Monte Verde, na Ribeira Grande.