As açorianas do União Sportiva venceram o Coimbrões por 57-83, num jogo em que a equipa de Ricardo Botelho conseguiu vantagem no marcador logo no primeiro quarto, mantendo a distância na casa dos 20 pontos.



Com o primeiro quarto a fechar com mais do dobro dos pontos para oSportiva (12-29), o ritmo do jogo estava lançado para o resto da partida.



As micaelenses, em jogo de estreia na Taça de Portugal, conseguiram levar sempre a melhor sobre o Coimbrões,e avançam assim para os quartos de final da competição.

Numa segunda parte em que a bola custava a entrar no cesto (sem pontos para as duas equipas durante os primeiros 3 minutos), foi o Coimbrões a fazer mexer o marcador em primeiro lugar, com um lançamento da marca de 3 pontos. Ainda assim, o 3.º quarto foi o que viu menos alterações no marcador, com um parcial de 9 pontos para cada lado.



Na reta final, o Sportiva voltou a distanciar-se, apontando 7 pontos nos primeiros 2 minutos do último período, e não deixando o Coimbrões marcar até faltarem 4 minutos para o final da partida.