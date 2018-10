União Sportiva preparado para a equipa “mais forte do grupo”

Depois de ter perdido na Hungria, o timoneiro das micaelenses espera manter o mesmo nível de eficácia no jogo exterior, mas melhorar a exibição dentro da área pintada. Esse foi, na sua opinião, a grande falha do União Sportiva frente ao UNI Gyor.

Reconhecendo a dificuldade de enfrentar uma equipa que “luta sempre pelo título de campeã espanhola”, Ricardo Botelho espera que as suas jogadoras subam ao pavilhão com “grande entrega ao jogo, querendo disputar todos os lances, tentar estar sempre dentro do jogo para podermos ter uma palavra a dizer”.

Este será o quarto jogo no espaço de 10 dias para as micaelenses, mas o técnico diz encontrar a equipa bem fisicamente. “Claro que quem está em tantas frentes acumula cansaço, mas sinto que as longas viagens que temos de fazer desgastam mais”, dizendo que o calendário nacional muito preenchido não deixa outras opções, e, por isso, não critica a Federação Portuguesa de Basquetebol.