Sporting vence Tondela e vai jogar a ‘final four’ da Taça da Liga

Daniel Bragança, aos 17 minutos, e Paulinho, aos 32, marcaram para o Sporting, com Hélder Tavares a reduzir aos 75.

Os lisboetas garantiram o primeiro lugar do grupo, com seis pontos em dois jogos, à frente do Farense, segundo, com três, e dos beirões, últimos, sem pontos.

Nas meias-finais da Taça da Liga, em Leiria, a formação comandada por Rúben Amorim vai defrontar o Sporting de Braga, em 23 de janeiro, sendo que a outra meia-final vai opor o Benfica ao Estoril Praia, no dia seguinte.

O Sporting assumiu o jogo desde o apito inicial e a primeira oportunidade de golo aconteceu logo aos cinco minutos, com Paulinho a cabecear à barra da baliza do Tondela, na sequência de um pontapé de canto.

Nova aproximação com perigo à área do Tondela, com uma combinação pela esquerda entre Nuno Santos e Pedro Gonçalves, e a bola cruzada ao segundo poste, aparecendo Luan Farias com um corte precioso para canto quando Trincão aparecia em boa posição para finalizar.

O Sporting viu coroado o seu domínio à passagem do minuto 17, depois de uma grande jogada de entendimento, ao primeiro toque, entre Hjulmand, Paulinho e Nuno Santos, com Daniel Bragança a dominar no peito e a finalizar de forma acrobática.

A vida estava mais difícil para os 'auriverdes', obrigados a vencer por dois golos de diferença, para conseguirem o apuramento para uma inédita presença na ‘final four’, mas faltou capacidade em toda a primeira parte para chegarem com perigo até à baliza hoje defendida por Franco Israel.

Outra das novidades no ‘onze’, Paulinho, assinou o segundo golo, aos 32 minutos, a finalizar com um pontapé forte e colocado após assistência de calcanhar de Daniel Bragança.

Paulinho ficou perto do 'bis' aos 36 minutos, ao aparecer isolado na área e a finalizar de cabeça, mas para as mãos de Ricardo.

O primeiro remate do Tondela aconteceu aos 39 minutos, com Daniel dos Anjos a rematar forte, mas ao lado da baliza.

A supremacia ‘leonina’ manteve-se na segunda parte, com a bola a passar mais tempo no meio-campo do Tondela, mas com menor acutilância e menor velocidade no jogo do Sporting.

Procurou o Tondela aproveitar e, aos 53, Lucas Barros, em boa posição, rematou fraco e à figura de Franco Israel.

Aos 63 minutos, Rúben Amorim lançou no jogo Eduardo Quaresma, para o lugar de Neto, e Dário Essugo rendeu Daniel Bragança, e foi o jovem médio defensivo a assistir Francisco Trincão que apareceu em boa posição no coração da área, mas Ricardo defendeu.

O guarda-redes do Tondela voltou a ser posto à prova, logo no minuto seguinte, ao defender para canto um forte remate de Paulinho.

A formação beirã reduziu aos 75 minutos, com Hélder Tavares, também com um pontapé acrobático, a bater Franco Israel, depois de um cruzamento de Xavier na esquerda.

Aos 83 minutos, a perdida da noite, com Nuno Santos a rematar por cima da barra, quando Ricardo já estava fora do lance e depois de uma jogada de Paulinho pela direita.

O Tondela poderia ter empatado aos 86 minutos, com Rui Gomes a ganhar um lance de insistência pelo lado esquerdo e, já na área, rematou à malha lateral da baliza de Franco Israel.

A ‘final four’ da Taça da Liga vai disputar-se em 23, 24 e 27 de janeiro de 2024, em Leiria.