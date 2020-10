Sporting vence Santa Clara com 'bis' de Pedro Gonçalves e sobe a segundo na I Liga

No estádio de São Miguel, nos Açores, Pedro Gonçalves inaugurou o marcador, aos 20 minutos, e ‘bisou’, aos 81, já depois de Thiago Santana assinar o golo dos açorianos, aos 42, para ascender à liderança da lista de melhores marcadores, juntamente com Rodrigo Pinho, do Marítimo.

Com o terceiro triunfo no campeonato, os ‘leões’, que têm menos um jogo e continuam sem perder, passam a somar 10 pontos, situando-se provisoriamente no segundo lugar, à frente do FC Porto, que ainda hoje recebe o Gil Vicente, numa classificação liderada pelo Benfica, com 12.