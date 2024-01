Sporting vence em Chaves e coloca pressão sobre Benfica e FC Porto

Em Trás-os-Montes, Paulinho (44 minutos), Trincão (52) e Pedro Gonçalves (56) marcaram os golos dos ‘leões’, que asseguraram a sétima vitória seguida em todas as competições e também o 'título' de campeão da primeira volta, com 43 pontos.

Com 39 pontos (menos um jogo), o Benfica, segundo classificado e atual campeão nacional, recebe no domingo o Rio Ave, enquanto o FC Porto, terceiro, com 35 (também menos um jogo), atua no mesmo dia, no Estádio do Dragão, diante do Sporting de Braga, quarto, com 33, no duelo ‘grande’ da ronda.

Já o Desportivo de Chaves segue na 18.ª e última posição, com 11 pontos, tendo averbado o sétimo desaire nos últimos nove encontros na prova.

Por seu lado, mesmo com um surto de gripe a ‘atacar’ a equipa durante a semana, o Moreirense voltou hoje aos triunfos no campeonato, ao vencer por 3-1 na visita ao Estoril Praia, em nova derrota pesada para a formação da casa.

Aparício (30 minutos), Marcelo (33) e Alan (74) marcaram os golos dos minhotos, e João Carlos (90) reduziu para os estorilistas, que na jornada anterior tinham sido goleados pelo líder Sporting (5-1) e na terça-feira foram eliminados pelo FC Porto da Taça de Portugal (4-0).

O Moreirense, que vinha de um desaire com o Casa Pia, é sexto classificado da I Liga, com 29 pontos, enquanto o Estoril Praia é 13.º, com 17.

Em Rio Maior, casa emprestado aos lisboetas do Casa Pia, o Famalicão obteve a sua primeira vitória fora em quase meio ano, ao bater os 'gansos', por 2-0, com golos de Chiquinho (45+1 minutos) e Jhonder Cádiz (66).

Com a vitória, o Famalicão subiu ao sétimo lugar da I Liga, com 22 pontos, enquanto o Casa Pia, que terminou o encontro reduzido a 10 elementos, por expulsão do guarda-redes Ricardo Batista (86 minutos), é nono, com 19.