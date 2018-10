Sporting vence Boavista e fica mais próximo da frente na I Liga

No encerramento da oitava jornada, os 'leões' venceram no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com golos de Nani (31 e 66 minutos) e Bruno Fernandes (64), depois de na ronda anterior terem perdido por 4-2 no terreno do Portimomense. Com cinco golos, Nani igualou Dyego Souza, do Braga, no topo da lista de melhores marcadores.

Com 16 pontos, o Sporting mantém-se no quinto lugar, com 16 pontos, e colocou-se a um do Rio Ave e do Benfica, que foi derrotado no sábado pelo Belenenses (2-0).

O FC Porto, que bateu hoje o Feirense (2-0), e o Sporting de Braga, que empatou na sexta-feira com o Vitória de Guimarães, comandam com 18 pontos.