Sporting perde na Hungria e é eliminado nos 'oitavos' da ‘Champions’ de andebol

Após a derrota por 30-28 em Lisboa, os bicampeões nacionais não conseguiram inverter o rumo da eliminatória com o vice-campeão húngaro e recordista de troféus naquele país, e deram por concluída a histórica participação na competição.

Na temporada transata, os ‘verde e brancos’ não tinham ultrapassado a fase de grupos.

O conjunto comandado por Hugo Canela chegou ao intervalo a perder por 17-14 e, apesar de ter conseguido igualar o marcador (17-17) no arranque do segundo tempo, foi cedendo ao favoritismo e maior qualidade do adversário.

Nos ‘leões’, Frankis Carol, Marian Ghionea e Tiago Rocha, todos com seis golos – o último deles com uma percentagem de acerto de 86% - bem como o ‘capitão’ Carlos Carneiro, com cinco, foram os que mais procuraram reduzir distâncias no marcador.