Sporting passa em Arouca sem deslumbrar na ‘ressaca’ europeia

O brasileiro Matheus Nunes adiantou os campeões nacionais, aos 14 minutos, mas o palestiniano Oday Dabbagh repôs o empate, aos 51, antes de Nuno Santos, aos 54, confirmar a quinta vitória ‘leonina’ em outras tantas visitas ao Municipal de Arouca.

Ao voltar a marcar de bola corrida, quatro jogos depois, o Sporting igualou o FC Porto no segundo lugar, com 20 pontos, menos um face ao líder isolado Benfica, com menos um jogo, enquanto o Arouca, que não vence há cinco jornadas, é 16.º e antepenúltimo, com cinco.

Quatro dias depois da derrota tangencial em Dortmund (1-0), para a Liga dos Campeões, Rúben Amorim deixou Luís Neto e Feddal no banco, juntando Matheus Reis e Ricardo Esgaio ao ‘capitão’ Sebastián Coates, a cumprir o 250.º encontro pelo conjunto lisboeta.

A primeira titularidade de Daniel Bragança esta época levou Nuno Santos a recuar na ala esquerda, onde surgiu Matheus Nunes a apoiar Paulinho e Pablo Sarabia, que, logo no minuto inaugural, ‘disparou’ em zona frontal para defesa apertada de Fernando Castro.

O Sporting entrou decidido a marcar e voltou à carga aos 10 minutos, com Nuno Santos a servir Paulinho, que desviou para nova intervenção vistosa do guarda-redes brasileiro, incapaz de suster a emenda de Matheus Nunes, servido por Sarabia, perto do quarto de hora.

Numa jogada que passou pelos três corredores, o árbitro Rui Costa invalidou inicialmente os festejos ‘verde e brancos’, por alegada posição irregular do espanhol aquando do cruzamento de Nuno Santos, mas confirmou o golo com recurso ao videoárbitro (VAR).

O Arouca, privado do goleador André Silva face ao desaire em Moreira de Cónegos (2-1), demorou a equilibrar operações e apenas inquietou Antonio Adán aos 27 minutos, com Leandro Silva a lançar Oday Dabbagh, que escapou a Coates e atirou, cruzado, ao lado.

A caminharem pela oitava ronda seguida para o intervalo em desvantagem no marcador, os anfitriões colocaram-se à mercê de sofrer outra contrariedade aos 35 minutos, não fosse Sebastián Coates chegar atrasado na emenda a um cabeceamento de Paulinho, e, aos 40, com Fernando Castro a mostrar-se ágil perante um duplo remate de Sarabia.

Esse duelo particular repetiu-se na abertura da segunda etapa, gerando um pontapé de canto a favor do Sporting, que acabou numa cavalgada vertiginosa pela esquerda de Bukia, que foi à linha de fundo cruzar, com Antonio Adán a sair dos postes para evitar a emenda de Arsénio, mas deixando a bola sobrar para o golo da igualdade de Dabbagh.

A euforia nas hostes do Arouca durou só três minutos, já que Nuno Santos devolveu os ‘leões’ à liderança do marcador aos 54, através de um forte remate de fora da área, com nova assistência de Pablo Sarabía, que passou por baixo do corpo de Fernando Castro.

Armando Evangelista incentivava os seus jogadores a aumentarem a pressão e chamou do banco Pité para a derradeira meia hora, mas a inversão do triângulo no meio-campo significou apenas tentativas inconsequentes de longe de Arsénio, Tiago Araújo e Adilio.

Em função do desgaste acumulado a meio da semana, o conjunto de Rúben Amorim optou por recuar linhas e resistir numa postura expectante à imagem lutadora deixada pelos anfitriões, ‘carimbando’ a terceira vitória seguida pela margem mínima na I Liga.