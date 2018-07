Sporting Ideal começa nova época fora de portas

Segundo ditou o sorteio realizado esta segunda-feira, pela Federação Portuguesa de Futebol, na primeira jornada, que decorre a 12 agosto, o Sporting Ideal viaja até ao terreno do Oriental. Praiense recebe o Sacavenense e o Angrense defronta, em Angra do Heroísmo, o Ferreiras.



Na segunda jornada, a 19 agosto, dá-se o primeiro derby açoriano, da primeira volta, na cidade da Ribeira Grande, altura em que o Sporting Ideal recebe o Praiense.



A 2 de setembro (4ª jornada), a equipa orientada por Paulo Meneses, recebe o Angrense em mais um encontro entre equipas dos Açores.



Na 15º ronda, a realizar-se a 16 de dezembro, Angrense e Praiense, protagonizam o derby terceirense, da primeira volta da prova.



Recorde-se que a Fase regular do Campeonato de Portugal, começa a 12 de agosto e termina a 12 de maio de 2019.



Depois de concluídas as duas voltas do campeonato, os dois clubes mais bem classificados em cada uma das quatro séries qualificam-se para disputar os ‘play-offs’, entre 25 de maio e 23 de junho, de forma a determinar as duas equipas promovidas à II Liga.



Os clubes classificados nos cinco últimos lugares de cada uma das séries do Campeonato de Portugal, cuja fase regular termina em 12 de maio, descem automaticamente aos distritais.