Sporting homenageia sócio Nelson Mandela no jogo de apresentação

O Sporting anunciou esta sexta feira que vai homenagear o antigo Presidente da África do Sul Nelson Mandela, sócio de mérito do clube, no jogo de apresentação da equipa de futebol frente ao Marselha.

No encontro de sábado, os ‘leões’ vão envergar uma camisola com uma frase emblemática do líder histórico do ANC e primeiro Presidente da África do Sul democrática: “O desporto tem o poder de mudar o mundo”.

No anúncio, feito na rede social Twitter, o Sporting destaca a homenagem ao seu sócio de mérito 29.927-0, cujo centenário do nascimento ocorreu em 18 de julho de 2018.

Sporting e o finalista da Liga Europa da época passada defrontam-se no sábado, a partir das 20:30.