Sporting goleia e fica a um empate da ‘final four’ da UEFA Futsal Cup

O Sporting venceu esta sexta feira os croatas do Novo Vrijeme 6-0 e colocou-se em posição privilegiada para se qualificar para a ‘final four’ da UEFA Futsal Cup, precisando apenas de um empate no domingo com o Benfica.

Em jogo da segunda jornada do grupo C da Ronda de Elite da prova, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, os campeões nacionais afirmaram de forma inequívoca a sua superioridade sobre o conjunto da Croácia, a quem o rival da Luz já havia também aplicado uma goleada por 5-0 na primeira partida.

Uma entrada forte do conjunto de Nuno Dias desfez de imediato quaisquer dúvidas que pudessem existir sobre o desafio e que se revelou num jogo de sentido único para a baliza do Novo Vrijeme. Pedro Cary, aos dois minutos, abriu o ativo com um remate espontâneo cruzado, e três minutos depois foi a vez de Dieguinho marcar, elevando o resultado para 2-0.

Apesar da falta de uma réplica de qualidade da equipa croata, houve muito mérito na forma como os ‘leões’ se apresentaram, denotando criatividade e um leque de soluções ofensivas apreciável, mas, sobretudo, uma enorme concentração e um grande rigor a nível defensivo, anulando por completo o ataque do Novo Vrijeme.

Ainda antes do intervalo, Rocha, com um excelente trabalho a rodar perante um adversário e a ‘fuzilar’ o guardião Baskovic, e Alex, com um remate rasteiro de meia distância de pé esquerdo, deixaram o marcador em 4-0 e a expectativa segura de um triunfo.

O segundo tempo foi, praticamente, uma repetição da metade inicial. Os croatas, orientados por Teo Strunje, ainda tentaram nos instantes após o reatamento esboçar uma reação, mas esbarraram na sua própria incapacidade e num Sporting demasiado forte.

O 4-0 era já um resultado suficiente para garantir a liderança do grupo C, com uma diferença maior de golos em relação ao Benfica, ambos com os mesmos pontos. Porém, os ‘leões’ marcariam ainda por Erick e Dieguinho, sentenciando a vitória do Sporting por 6-0 e colocando a equipa a precisar apenas de um empate na última jornada com o Benfica, no domingo.